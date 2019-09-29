Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за нанесение телесных повреждений сотруднику полиции.

В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу
В Кривом Роге нарушитель ПДД переехал патрульном ногу
Фото: https://dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, переехал патрульном ногу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в пятницу, 27 сентября.

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. По просьбе заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении.

Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан.

32-летний нарушитель ранее судим. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, это уже второе за неделю нападение на полицейского в Кривом Роге. 25 сентября 22-летний мужчина, подозреваемый в ограблении, при задержании нанес сотруднику полиции ножевые ранения в ногу и руку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также