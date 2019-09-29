В Киеве прошел марш памяти о погибших в Бабьем Яру

В Киеве проходит марш в память о погибших в Бабьем Яру. Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

Шествие пройдет от улицы Сечевых Стрельцов к Меноре в Бабьем Яру.

"Мы пройдем пешком путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне – наши родные, близкие и их друзья. Среди них были старики, женщины и дети", - говорится в сообщении.

Марш памяти по жертвам Бабьего Яра проводят в столице в четвертый раз.

На 29 сентября приходится 78-я годовщина начала расстрелов мирного населения.

Киев был оккупирован немцами 19 сентября 1941 года. 28 сентября 1941 года на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек.

Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, цыгане, а также душевнобольные.

К 2021 году в Киеве планируют построить Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".