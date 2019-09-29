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Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике

Водителем был пьяный студент без прав.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В городе Мироновка Киевской области утром 29 сентября произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы семь человек, еще один погиб. Все они ехали в одном автомобиле, погибший находился в багажнике из-за нехватки места.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Водителем был местный 17-летний студент, который купил машину за несколько дней до происшествия, еще не имея удостоверения. Юноша сел за руль пьяным - проверка показала 1,25 промилле - и не справился с управлением на скорости.

В результате автомобиль вылетел на частный двор, зацепил по пути бетонный колодец, что привело к гибели 19-летнего парня в багажнике, и перевернулся.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых были две девушки, попали в больницу.

По данному факту начато расследование по ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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