Глава Минздрава призвал не прекращать пользоваться масками и антисептиками после ослабления карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры после ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности, пользоваться масками и антисептиками.

"Очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья, карантинными мерами и запуском экономики. Поэтому соблюдение противоэпидемических мер является сверхважным вопросом", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Министр напомнил, что, несмотря на разрешение возобновить работу, заведения торговли непродовольственными товарами, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и другие объекты должны соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные Минздравом.

"У меня очень большая просьба ко всем украинцам соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и выполнять все другие рекомендации, которые дает Минздрав", - сказал Степанов.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер.