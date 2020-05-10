Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма (обновлено)
Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Глава Минздрава призвал не прекращать пользоваться масками и антисептиками после ослабления карантина

"Соблюдение противоэпидемических мер является сверхважным вопросом".

Глава Минздрава призвал не прекращать пользоваться масками и антисептиками после ослабления карантина
Фото: EPA/UPG

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал граждан соблюдать противоэпидемические меры после ослабления ограничительных мер, введенных для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности, пользоваться масками и антисептиками.

"Очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья, карантинными мерами и запуском экономики. Поэтому соблюдение противоэпидемических мер является сверхважным вопросом", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Министр напомнил, что, несмотря на разрешение возобновить работу, заведения торговли непродовольственными товарами, парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и другие объекты должны соблюдать противоэпидемические меры, рекомендованные Минздравом.

"У меня очень большая просьба ко всем украинцам соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и выполнять все другие рекомендации, которые дает Минздрав", - сказал Степанов.

Напомним, что карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления карантинных мер

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также