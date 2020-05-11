Число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек

По состоянию на утро 11 мая в мире коронавирусом заразилось 4 103 152 человека. Жертвами COVID-19 стали 282 727 человек, выздоровели 1 411 619 человек.

Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 329 799, умерли 79 528, излечилось 216 169 человек. В Испании заболели 224 350, умер 26 621, выздоровели 136 166 человек. Великобритания вышла на третье место по заболеваемости - там 220 449 человек заболели, 31 930 скончались.

В Италии заразилось 219 070 человек, умерло 30 560.

Далее следуют Россия (209 688 инфицированных и 1915 умерших) и Франция (177 094 инфицированных и 26 383 умерших).

Напомним, ранее в китайском городе Ухань, который стал эпицентром коронавируса, впервые с начала апреля подтвердили один новый случай заболевания.