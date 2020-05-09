В Сеуле закрыли клубы и бары из-за новой вспышки COVID-19

От одного инфицированного заразились несколько десятков человек.

Мэрия Сеула в субботу распорядилась закрыть все клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, профилактические меры были приняты после того, как за последние сутки в Южной Корее были выявлены 18 новых случаев заболевания, 17 из которых заразились от одного и того же человека. Это 29-летний мужчина, который на прошлых выходных посетил пять клубов и баров в сеульском районе Итэвон.

Корейские эпидемиологи отследили минимум 27 случаев заражения в Сеуле, связанных с этим человеком, и еще 13 в других регионах страны. Однако органы здравоохранения опасаются дальнейшей вспышки, так как с заболевшим могли контактировать не менее 1500 человек.

Мэрия Сеула призвала всех, кто посещал клубы в Итэвоне с 29 апреля по 6 мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Напомним, что Южная Корея считается одной из самых успешных стран по сдерживанию коронавируса. Ее стратегия борьбы с эпидемией включает в себя изоляцию зараженных, активное отслеживание их контактов, регулярную оценку ситуации и массовое тестирование.

В Южной Корее заразилось меньше людей, чем в Украине, - всего 10,8 тыс. человек, из которых 256 умерли.