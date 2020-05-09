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Российское судно-трубоукладчик прибыло в Германию для достройки "Северного потока - 2"

Предыдущий подрядчик отказался работать из-за угрозы санкций.

Российское судно-трубоукладчик прибыло в Германию для достройки "Северного потока - 2"
Фото: Владимир Евдокимов / youtube.com

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в Германию для достройки газопровода "Северный поток - 2".

Как сообщает DW, вечером 8 мая судно зашло в немецкий порт Мукран, где расположен терминал "Северного потока".

Раньше укладкой труб "Северного потока - 2" занималась швейцарская компания Allseas. 21 декабря 2019 года она остановила работы из-за угрозы американских санкций, не достроив всего 160 километров.

Россия планирует достраивать "Северный поток" судном "Академик Черский".

"Газпром" купил собственный трубоукладчик в 2015 году, чтобы стать независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Судно пришло в Россию в 2017 году и с тех пор проходило модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе.

Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений возле Сахалина.

В России считают, что "Северный поток - 2" может быть достроен до конца 2020 года.

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