В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей

В американском штате Нью-Йорк расследуют 85 случаев связанного с коронавирусом нового заболевания у детей, из-за которого трое детей скончались.

Об этом пишет Голос Америки.

"Симптомы похожи на синдром токсического шока. Это не является нормальным случаем COVID. Случаи COVID обычно имеют респираторный характер", - заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

В то же время синдром токсического шока представляет собой воспаление кровеносных сосудов.

"Возможно, пациенты с подобными случаями поступали в больницы, но их не сопоставляли с COVID, потому что симптомы не похожи на коронавирус", - добавил он.

Сообщается, что из-за связанного с коронавирусом токсического шока в Нью-Йорке умерло двое детей 7 и 5 лет и подросток.

Новая болезнь также похожа на синдром Кавасаки, при котором возможно, в частности, образование аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Сообщается, что симптомы токсического шока сейчас зафиксировали только у детей преимущественно школьного возраста. Они развились в течение от нескольких дней до недели после того, как ребенок заболел коронавирусом.

Родителям советуют немедленно обратиться за помощью, если у ребенка длительная лихорадка (более пяти дней), сильная боль в животе, диарея или рвота, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием.