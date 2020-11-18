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У мера Кременчука виявили ковід

На коронавірус хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради.

У мера Кременчука виявили ковід
Фото: facebook.com/vitalii.maletskyi.official

Міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Малецький повідомив увечері 18 листопада.

"Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря", - написав він у фейсбуці.

Він додав, що захворіли ще кілька новообраних депутатів міської ради.

"Зараз дуже напружений час, пов’язаний з підготовкою першої сесії Кременчуцької міської ради VIII скликання, але, на жаль, хвороба не запитує, коли приходить. Знаю, що хворіють ще декілька новообраних депутатів міської ради. Проте я працюю дистанційно і зроблю усе, щоб сесія відбулася відповідно до закону у заплановану дату", - зазначив міський голова.

Раніше повідомляли, що мера Кропивницького госпіталізовано через ковід. Андрій Райкович перебуває в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, 10 листопада позитивний ПЛР-тест на ковід отримав мер Черкас Анатолій Бондаренко.

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