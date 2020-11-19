Республіканська клінічна лікарня МОЗ стане університетською клінікою НМУ ім.Богомольця

В університеті обіцяють, що весь заклад працюватиме далі.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я публічно розпочало процес реорганізації Республіканської клінічної лікарні і передає заклад на баланс Національного медичного університету імені Богомольця. Там має бути створена університетська клініка.

Про це повідомили під час брифінгу МОЗ.

"Цей заклад має велику матеріально-технічну базу, достатньо коштів і фінансування і найголовніше - бажання розширити потужності, прийняти близько трьохсот фахівців, які зараз надають допомогу в Республіканській клінічній лікарні", - сказала заступниця очільника МОЗ Світлана Шаталова.

За її словами, в НМУ ім. Богомольця обіцяють, що весь заклад працюватиме далі.

"Поділяться всім обладнанням, посилять матеріально-технічну спроможність, переоснастять і обладнають під клінічні потреби студентів-інтернів, посилять саме терапевтичний та хірургічний напрямки. Це особливо необхідно, адже днями почався прийом ургентних пацієнтів у республіканську клінічну лікарню МОЗ", - додала вона.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.