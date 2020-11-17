Степанов розповів, коли в Україні почнеться спад захворюваності на коронавірус

14 днів - це в середньому інкубаційний період.

Зниження рівня щодобової захворюваності на коронавірус в діапазоні від 15% до 20% можна очікувати за два тижні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів - це в середньому інкубаційний період", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що влада Франції сьогодні заявила про проходження другої хвилі коронавірусу. Наразі ситуація в країні поступово починає поліпшуватися.