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У ЗСУ зафіксували 225 нових випадків коронавірусу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2650 осіб.

У ЗСУ зафіксували 225 нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 225 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 225 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 33 особи", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2650 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 5939 осіб, летальних випадків – 25.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 387 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 70 осіб.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 14 575 нових випадків COVID-19. Зокрема, вірус виявили у 549 дітей та 613 медпрацівників.Найбільша кількість - у Києві, Дніпропетровській, Київській, Хмельницькій та Сумській областях.

Третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей від ковіду за добу. Всього у світі зафіксовано більше 57 млн випадків інфікування.

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