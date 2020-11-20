МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 20 листопада.

У переліку на сайті міністерства наведені дані стосовно 194 країн, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодо них вказано інформацію щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів.

В Україні станом на 20 листопада цей показник становить 392,6 активних випадків на 100 тис. населення (вона входить до "зеленої" зони).

До "червоної" зони увійшли 44 країни, зокрема, Швеція, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Румунія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Болгарія, Чехія.

Нагадаємо, станом на 13 листопада до "червоної" зони входило 45 країн.