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Кабмін погодив кандидатів на посади глав Закарпатської і Харківської ОДА

Главою Закарпатської ОДА може стати директор "Шато Чизай".

Кабінет міністрів провів співбесіди з претендентами на посади глав Закарпатської та Харківської ОДА. Уряд погодив їх призначення, але остаточне рішення буле ухвалено президентом. 

Анатолій Полосков претендує на посаду очільника Закарпатської ОДА. З 1990-х років працює в структурі виноробних компаній "Чизай", нині є директором "Шато Чизай". Полосков додав, що не має досвіду роботи в органах державного управління, але не думає, що це заважатиме його роботі.

Головними завданнями Закарпатської ОДА бачить розв'язання проблеми з коронавірусом, зокрема забезпечення киснем лікарень. Також його турбують субвенції на закупку найнеобхідніших речей для лікарень. Полосков також вважає, що треба продовжувати будувати дороги, відбудовувати прикордонну інфраструктуру, вирішити проблему зі сміттям, добудувати перинатальний центр та скоротити час на прохід транспорту через кордон для великих підприємств. 

Фото: Анатолій Полосков

Зараз главою Закарпатської ОДА є Олексій Петров. Указу про його звільнення на сайті Офісу президента поки нема. 

Айна Тимчук претендує на посаду глави Харківської ОДА. Зараз вона обіймає посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА, є магістром державного управління. Має тривалий досвід на державній службі - понад 20 років в органах місцевого самоврядування Дніпропетровщини і Харківщини. Чотири роки була заступником харківського міського голови Геннадія Кернеса. 

Першими трьома проблемними питаннями назвала боротьбу з поширенням коронавірусу, перетворення районів у межах децентралізації, прийняття збалансованого обласного бюджету і співпраця з новою обласною радою. 

Зараз главою Харківської ОДА є Олексій Кучер. Він був призначений у листопаді минулого року. 

Нагадаємо, що 24 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета.

5 листопада Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

До цього їхнє звільнення погодив уряд. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пояснив, що таке рішення зумовлене моніторингом стану справ у регіонах. 

10 листопада керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників обласних державних адміністрацій триватиме за результатами місцевих виборів. 

"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - заявив Арахамія.

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