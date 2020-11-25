Кабмін відновив надання "пакунків малюка"

Дітям, народженим починаючи з 24 жовтня 2020 і до 01 липня 2021 року включно має бути надано протягом 30 днів від моменту народження “пакунок малюка”.

Кабінет міністрів України відновив надання "пакунків малюка", тобто одноразової натуральної допомоги при народженні дитини

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

"Проєкт акта матиме вплив на сім'ї у яких народилися діти. Проєкт акта не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, інші суспільні відносини", - йдеться в Пояснювальній записці до проєкту постанови.

Так, дітям, народженим починаючи з 24 жовтня 2020 і до 01 липня 2021 року включно має бути надано протягом 30 днів від моменту народження “пакунок малюка”. У випадку пошкоджень або недоукомплектування пакунку необхідно протягом 3 днів від моменту одержання допомоги скласти відповідний акт та звернутись до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту.

Нагадаємо, у липні уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

З 1 вересня 2020 року грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" отримали понад 13 тис. осіб.

У вересні Рада проголосувала за повернення "пакунків малюка". У жовтні відповідний закон підписав глава держави.

Зазначається, що "пакунок малюка" видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Його вартість складатиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років.

Також закон уточнює перелік отримувачів "пакунків малюка", якщо батьки відсутні. Тепер отримувачами можуть бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини.

Видаватимуть "пакунки малюка" у закладах охорони здоров'я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати в органах соцзахисту за місцем проживання або перебування.