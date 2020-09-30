Верховна Рада проголосувала за повернення "пакунків малюка"

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №3006а "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка".

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Це рішення підтримали 254 нардепи.

"Метою законопроєкту є забезпечення правового припису щодо надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. З цією метою пропонується внести зміни до Закону України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми", - йдеться в Пояснювальній записці.

Відповідно до документа, вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» відповідно до бюджетного фінансування становить не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі, та не зараховується до розміру допомоги.

Законопроєкт передбачає також деталізацію переліку отримувачів пакунка, щоб охопити всі категорії осіб, які здійснюють піклування новонародженими. Документ дозволяє надати можливість отримання допомоги породіллями, які народили дитину поза межами медичного закладу (раніше це було можливо лише для родин, які народжують у пологовому).

Нагадаємо, у липні уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

З 1 вересня 2020 року грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" отримали понад 13 тис. осіб.