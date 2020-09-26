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В Мінсоцполітики підрахували, скільки українців отримали компенсацію "пакунка малюка"

Батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, які приєдналися до реалізації пілотного проекту.

В Мінсоцполітики підрахували, скільки українців отримали компенсацію "пакунка малюка"
Фото: vsim.ua

З 1 вересня 2020 року грошову компенсацію натуральної допомоги "пакунок малюка" отримали понад 13 тис. осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що загальна сума переказаних коштів склала 67 млн грн.

"Батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, які приєдналися до реалізації пілотного проекту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі до пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" приєдналися 150 підприємств торгівлі (ритейлерів), зокрема інтернет-магазини.

Нагадаємо, Уряд дозволив батькам новонароджених отримувати гроші замість бейбі-боксів. 5000 гривень можна буде отримати на картку ПриватБанку, кошти мають витрачатися тільки на речі для малюка та породіллі.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження. Загальна вартість боксу має складати 5000 гривень.

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