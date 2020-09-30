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Порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою українськими воїнами.

Порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Упродовж минулої доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За минулу добу, 29 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації", - сказано в ранковому зведенні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.

"Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими воїнами", - запевняють у штабі.

Нагадаємо, 28 вересня окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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