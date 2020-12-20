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Двоє українців та білорус збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні

Правоохоронці вилучили роги оленів, цапів та лосів загальною вагою понад 50 кг.

Двоє українців та білорус збирали роги диких тварин у Чорнобильській зоні
Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіціі виявили у Чорнобильській зоні відчудження трьох осіб, які збирали роги диких тварин на радіаційно забрудненій території.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Правопорушниками виявились двоє українців та один білорус. На момент затримання вони встигли назбирати понад 30 рогових утворень копитних тварин. Всі вони - жителі Київщини, а іноземець має право постійно проживати на території України.

Стосовно затриманих правоохоронці склали протоколи за ст. 46-1 КУпАП (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення), рішення за якими прийматиме суд. Разом з тим, прикордонники надіслали до компетентних органів повідомлення про виявлення ознак кримінального порушення за ст.267-1 ККУ (порушення вимог режиму радіаційної безпеки).

Роги оленів, цапів та лосів загальною вагою понад 50 кг вилучено.

Фото: dpsu.gov.ua

Один із правопорушників вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. У травні його разом з двома іншими шукачами пригод затримували у Чорнобильській зоні. Тоді порушники встигли назбирати понад 150 кг рогових утворень диких тварин.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильській зоні затримали жінку, яка збирала чорницю на продаж.

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