Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Більшість обстрілів окупанти здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік населеного пункту Піски - відкривали неприцільний вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї - з ручних протитанкових гранатометів. Також, на цих напрямках та в районі Павлополя ворог вів вогонь і зі стрілецької зброї.

Надвечір не було спокійно в районі відповідальності груповання "Північ". Тут бойовики вели неприцільний вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, та стрілецької зброї в напрямку населеного пункту Південне.

"Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 17 грудня снайпер бойовиків поранив військовослужбовця ЗСУ біля Авдіївки.