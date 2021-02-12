Андріївську церкву в Києві тимчасово закрили через сніг

Територію не встигають очистити від заметів, бо негода триває.

Андріївську церкву у Києві тимчасово зачинили через те, що не вдається розчистити територію від снігу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Андріївську церкву довелося закрити через снігові замети... Розчистити їх до кінця робочого дня не вдасться, тому що негода не вщухає", - розповіли працівники храму.

У закладі висловили сподівання, що вже в суботу, 13 лютого, церква працюватиме у звичайному режимі. Проте якщо вночі спостерігатиметься значна кількість опадів, відкриття доведеться відкласти.

З 8 по 24 січня цього року церква була зачинена через посилені карантинні обмеження. 25 січня храм поновив роботу.

Нагадаємо, 12 грудня Андріївську церкву в Києві відкрили для відвідувачів після 11 років реставрації.

13 грудня, в день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, у відреставрованому храмі відбулося перше богослужіння.

Верховна Рада восени 2018 року прийняла закон, згідно з яким Андріївська церква, яка є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення, передається в безоплатне постійне користування Вселенського Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Раніше церква була кафедральним собором Української автокефальної православної церкви, але належить державі і входить до заповідника "Софія Київська".