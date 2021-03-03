Російський суд засудив кримчанина Олега Приходька до п'яти років ув'язнення

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в середу виніс вирок кримчанину Олегу Приходьку. Його засудили до п'яти років колонії суворого режиму за обвинуваченням у спробі теракту, повідомила омбудсман Людмила Денісова.

Перший рік свого терміну він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів постійно утримують у камерах.

Крім того, Приходьку призначили 110 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень) штрафу.

Російське обвинувачення просило, щоб його засудили до 11 років ув'язнення і 200 тисяч рублів штрафу.

"Засуджую незаконний вирок російського суду та вважаю це помстою окупаційної влади пану Олегу за його проукраїнську позицію, адже він публічно називав незаконним приєднання Криму до Росії. Наголошую, що наш співгромадянин у своєму поважному віці та з важкими хронічними захворюваннями може не витримати таких умов тримання", - заявила Денісова.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму затримала Приходька в жовтні 2019 року.

ФСБ Росії звинуватила його у підготовці підриву будівлі адміністрації Сак "з метою впливу на ухвалення органами влади рішення про необхідність входження Республіки Крим до складу України".

Крім того, слідство стверджувало, що Приходько "за невстановлених обставин" виготовив вибуховий пристрій, помістивши тротилову шашку в корпус від вогнегасника. Пристрій він нібито зберігав у своєму гаражі, де його під час обшуку 9 жовтня виявили співробітники ФСБ.

Приходько провину заперечував і заявляв про те, що вибухівку йому підкинули під час обшуку. Він вважає, що його переслідують за публічну проукраїнську позицію.

Пізніше йому закинули ще один епізод обвинувачення - планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

В Україні відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.