Впровадження Стамбульської конвенції може коштувати Україні $50 млн, - Тимотеуш Зих

Додаткові витрати з держбюджету на впровадження вимог Стамбульської конвенції можуть становити $50 млн. Про це заявив доктор юридичних наук, віце-президент польського Інституту правової культури Ordo Iuris Тимотеуш Зих в ефірі "5 каналу", пишуть "Українські новини".

"Спираючись на дані ООН, можемо сказати, що якби в Польщі крок за кроком впроваджувалися приписи Стамбульської конвенції, це коштувало б додатково $50 млн. Якщо взяти до уваги, що в Україні кількість населення можна порівняти з Польщею, то і витрати теж можна порівняти", - каже Тимотеуш Зих.

За його словами, в Польщі зараз відбувається дискусія на тему денонсації Стамбульської конвенції. Прем'єр-міністр країни звернувся з цього питання до Конституційного суду. Крім того, йде збір підписів під петицією про вихід з цієї угоди. Якщо петиція набере 100 тисяч голосів, Сейм Польщі повинен буде розглянути це питання на засіданні.

"Якщо мова йде про конкретні ефективні інструменти боротьби з домашнім насильством, наприклад, заборонити тому, хто чинить насильство, жити в одному приміщенні з жертвою, то в цьому плані ми (в Польщі - прим. ред.) пішли набагато далі, ніж пропонує Стамбульська конвенція. На основі досліджень, виконаних в Польщі, ми бачимо, що домашнє насильство буде набагато рідше виявлятися там, де є традиційна сім'я", - говорить Тимотеуш Зих.

Нагадаємо, Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством була відкрита для підписання 11 травня 2011 року в Стамбулі, Туреччина. На сьогоднішній день документ ратифікували 34 країни. Серед тих, хто не ратифікував, - Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина і Україна. У Польщі конвенція була ратифікована в 2015 році. Але в липні 2020 року Міністр Юстиції Збігнєв Зьобро закликав почати процес виходу Польщі з цієї угоди.

Відзначимо, що Інститут правової культури Ordo Iuris (Ордо Юріс) - незалежна юридична організація, заснована в Польщі, акредитована Європейським парламентом. Інститут об'єднує вчених і практикуючих юристів з метою розвитку правової культури, заснованої на повазі до людської гідності і прав. Ордо Юріс виступав в якості третьої сторони в міжнародних розглядах, в тому числі у Верховному суді Польщі, Європейському комітеті з соціальних прав і Європейському суді з прав людини. Крім того, організація повинна надати свої висновки за запитом Венеціанської комісії, Моніторингового комітету ПАРЄ і Комітету ЛІБЕ Європейського Парламенту.