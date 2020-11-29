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Українській військові біля Луганського збили ворожий безпілотник

Упродовж доби на Донбасі зафіксоване одне порушення мирних домовленостей.

Українській військові біля Луганського збили ворожий безпілотник
Фото: Макс Левин

Від початку доби 29 листопада у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксоване одне порушення мирних домовленостей з боку російських найманців.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українські захисники збили безпілотник противника.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив мирні домовленості. Вогнем із великокаліберного кулемета ворог провокував українських захисників поблизу Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї зафіксовані поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі Водяного. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

На Приазов’ї задокументовано проліт ворожого безпілотника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби БПЛА противника було подавлено.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень не було.

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