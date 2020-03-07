Ливан объявил дефолт по евробондам

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил, что страна не сможет погасить еврооблигации на 1,2 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, деньги нужно выплатить 9 марта, но, по словам Диаба, золотовалютные резервы страны упали до опасно низкого уровня и необходимы для обеспечения базовых потребностей.

Премьер-министр подчеркнул, что государственный долг Ливана достиг почти 170% от ВВП. "Это больше, чем может вынести Ливан, и больше, чем способны ливанцы платить по процентам", - сказал Диаб.

Он добавил, что ливанское государство попробует реструктурировать свой долг "путем проведения честных, благонамеренных переговоров со всеми кредиторами".

Общий долг Ливана по евробондам составляет около 31 млрд долларов.

Дефолт по облигациям ознаменует новый этап экономического кризиса, в котором Ливан находится с осени 2019 года. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, рухнул на 40%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.