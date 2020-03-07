Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
Зеленский: у Путина есть год для завершения войны
Зеленский: у Путина есть год для завершения войны
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
​Таможня ответила на претензии Зеленского
​Таможня ответила на претензии Зеленского
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
ГлавнаяМир

Ливан объявил дефолт по евробондам

Государство заявило об опасно низком уровне золотовалютных резервов.

Ливан объявил дефолт по евробондам
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил, что страна не сможет погасить еврооблигации на 1,2 млрд долларов.

Как сообщает Reuters, деньги нужно выплатить 9 марта, но, по словам Диаба, золотовалютные резервы страны упали до опасно низкого уровня и необходимы для обеспечения базовых потребностей.

Премьер-министр подчеркнул, что государственный долг Ливана достиг почти 170% от ВВП. "Это больше, чем может вынести Ливан, и больше, чем способны ливанцы платить по процентам", - сказал Диаб.

Он добавил, что ливанское государство попробует реструктурировать свой долг "путем проведения честных, благонамеренных переговоров со всеми кредиторами".

Общий долг Ливана по евробондам составляет около 31 млрд долларов.

Дефолт по облигациям ознаменует новый этап экономического кризиса, в котором Ливан находится с осени 2019 года. Курс ливанского фунта, который два десятилетия был привязан к доллару, рухнул на 40%. Коммерческие банки ввели ограничения на снятие долларов и иностранные переводы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также