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В Саудовской Аравии задержаны брат и племянник короля, - СМИ

Наследный принц якобы заподозрил попытку госпереворота.

В Саудовской Аравии задержаны брат и племянник короля, - СМИ
Мухаммед бин Найеф
Фото: EPA/UPG

В Саудовской Аравии задержаны младший брат короля Ахмед бин Абдул Азиз и племянник монарха Мухаммед бин Найеф.

Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По данным The New York Times, они арестованы вместе с принцом Навафом бен Найефом.

Наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд якобы обвинил задержанных в контактах с властями других стран, в том числе США, с целью государственного переворота. Родственникам монарха грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

До 2017 года Мухаммед бин Найеф считался наследником престола.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Саудовской Аравии были задержаны ряд принцев, высокопоставленные чиновники и бизнесмены по подозрению в коррупции. Они провели следующие несколько месяцев в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде без права покидать его. Позднее большинство задержанных вышли на свободу, согласившись заплатить за освобождение.

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