Италия закрыла на карантин 15 провинций

Регионы будут закрыты на въезд и выезд по меньшей мере до 3 апреля.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который предусматривает ограничение в передвижении в Ломбардии и еще 14 провинциях. Об этом пишет Corriere della Sera.

Согласно документу, в Италии с 8 марта по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд: Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. При необходимости эти регионы смогут перераспределить пациентов между собой.

Таким образом, закрытые "красные зоны", которые были созданы в начале вспышки коронавируса в Италии, исчезнут. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Таким образом, по оценке издания, ограничительные меры затронут около 10 млн человек, или более четверти всего населения Италии.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

Превентивные меры введены на всю территорию страны. Так, в Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.

По словам Конте, принятые меры, хоть и "вызовут дискомфорт", необходимы в этот "момент ответственности".

По информации Минздрава Италии на 7 марта, в стране известно о 5061 заразившемся коронавирусом, большинство из них находятся в Ломбардии - 3420. От осложнений, вызванных SARS-COV-2, в стране умерли 233 человека.