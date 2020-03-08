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В Болгарии зафиксировали первые два случая SARS-COV-2

Пациенты не выезжали за границу и не были подвержены риску заболевания.

В Болгарии зафиксировали первые два случая SARS-COV-2
Фото: EPA/UPG

В Болгарии зафиксировали первые два случая коронавируса. Об этом пишет БГНЕС.

Инфицированные вирусом SARS-COV-2 находятся в городах Плевен и Габрово. 

"Два пациента - мужчина и женщина - дали положительный результат на первый и второй тесты. Мужчине 27 лет, женщине 75 лет", - говорится в сообщении.

Их состояние - хорошее, они находятся в больничных инфекционных палатах.

Поиск всех лиц, с которыми они контактировали, уже начался. 

Отмечается, что пациенты не выезжали за границу и не были подвержены риску заболевания. Теперь болгарским властям предстоит найти "нулевого" пациента, от которого пошло заражение.

Накануне заражение коронавирусом SARS-CoV-2выявили у жительницы Молдовы. 48-летняя женщина прилетела из Италии. 

Молдова была последним соседом Украины, где до сих пор не фиксировали случаев COVID-19. В Румынии таких случаев девять (из которых три человека выздоровели), в Беларуси - шесть (один выздоровел), в России - 13 (двое выздоровели), в Венгрии - четыре, в Польше - пять, в Словакии - один.

В Украине подтвержден один больной с COVID-19.

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