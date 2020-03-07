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Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе

Канал содержит все новости, текущие данные, рекомендации и оценки от специалистов.

Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что также работает Telegram-канал "Коронавирус_інфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом в Украине.

Подчеркивается, что это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения, который содержит все новости, текущие данные, рекомендации и оценки от специалистов.

Напомним, вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 100 тыс. случаев заражения, погиб 3 491 человек, выздоровели 57 389 человек.

В Украине подтвержден один случай коронавируса. Правительство собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.

Ранее Кабмин также запустил сайт о коронавирусе.

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