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США будут отправлять "на карантин" доллары из Азии

Но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

США будут отправлять "на карантин" доллары из Азии
Фото: facebook/НАБУ

Федеральная резервная система США начала карантин долларов, которые она репатриирует из Азии, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финучреждения.

По мнению Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), "возможна" передача вируса через объекты, имевшие с ним непосредственный контакт, но контакт человека с человеком является основным средством распространения болезни.

CDC рекомендует жителям США, которые возвращаются из Китая и других стран с высоким риском, оставаться дома в течение 14 дней.

Всемирная организация здравоохранения более осторожна в отношении рисков, связанных с денежными купюрами, и советует потребителям использовать по возможности бесконтактные платежи.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении $8 млрд на борьбу с коронавирусом.

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