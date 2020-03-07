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Зеленский заявил, что разочарован задержкой приглашения в Белый дом

"Мне сказали, что он готовится. Мне трудно это слышать".

Зеленский заявил, что разочарован задержкой приглашения в Белый дом
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский разочарован, что до сих пор не получил конкретного приглашения посетить с визитом США.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью The Guardian, которое будет полностью опубликовано в субботу, 7 марта.

Зеленский рассказал о своей "нежелательной роли" в попытке импичмента президента Дональда Трампа и его отношениях с США после завершения судебного процесса.

Он сказал, что, по-прежнему готов отправиться в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом. Но, спустя почти 10 месяцев после его первого телефонного разговора с президентом США, конкретного приглашения от Вашингтона так и не поступило.

"Мне сказали, что он (визит, - ред.), готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча", - сказал Владимир Зеленский в интервью.

Глава украинского государства также признался, что было ему было "неприятно" слышать как Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине. Вместе с тем, он отметил, что  госсекретарь США принес ему личные гарантии поддержки во время своего время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее",  - сказал Зеленский.

В феврале глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дата визита президента Владимира Зеленского в США станет известной в ближайшее время. По словам главы ОП,  этот визит обсуждался в сентябре во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского.

Напомним, что последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.

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