В список на обмен удерживаемыми лицами Украина внесла 86 крымских татар, - Денисова

В подготовленный на обмен удерживаемыми лицами список из 200 человек Украина внесла 86 заключенных крымских татар.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ.

"В нем 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, отбывшие наказание и находятся в ограничительных условиях", - сказала она.

Денисова отметила, что в список внесены также украинцы, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

"Почему мы говорим, что всех вместе до 200 человек? Потому что мы, Офис уполномоченного и другие органы государственной власти Украины, иногда не можем установить точное местонахождение того или иного гражданина. Случается такая ситуация, что кто-то пропал без вести, и этих людей украинская сторона подает в списках, чтобы найти их и обменять, а та сторона или подтверждает, или нет наличие таких людей", - сказала омбудсмен.

1 марта в Минске глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

В российском заключении, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 человек, из которых более 80 - крымские татары. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

Подконтрольная России уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Опанасюк сообщила, что украинские силовики удерживают под стражей 41 крымчанина.

Предыдущий большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками состоялся 29 декабря 2019 года. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко допустил, что новый обмен пленными состоится до встречи лидеров "нормандской четверки", запланированной на апрель. По его словам, в ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Дата обмена пока не определена. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что он состоится в марте.