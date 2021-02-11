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Помер засновник порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт

У 2017-му Флінт пообіцяв $10 млн за компромат, який може призвести до імпічменту Трампа.

Помер засновник порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт
Фото: tut.by

Засновник і власник американського порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт помер у Лос-Анджелесі 10 лютого. Флінту було 78 років.

Інформацію про смерть Флінта The Washington Post підтвердив його брат Джиммі Флінт. Причину смерті не повідомляють.

TMZ з посиланням на джерела в родині померлого пише, що смерть спричинили проблеми з серцем.

Ларрі Флінт народився 1 листопада 1942 року в Лейквіллі, штат Кентуккі. У 1974 році опублікував перший номер Hustler. У 1976 році заснував компанію Larry Flynt Publications. Неодноразово брав участь в юридичних спорах з прихильниками обмеження порнографії. У 1996 році вийшов біографічний фільм "Народ проти Ларрі Флінта".

У 2017 році Флінт запропонував $10 млн за компромат, який став би приводом для оголошення імпічменту президента Дональда Трампа.

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