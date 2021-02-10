Інститут національної пам'яті випустив п'ятий, завершальний, відеоролик проєкту краєзнавчих лекцій "Український Південь", який розповідає про історію Ханської України.

Про це повідомляється на сайті Інституту.

Цього разу громадськості представили історичний екскурс у "родинний спадок", де було багато національних меншин, зокрема - українське козацтво, яке безпосередньо впливало на розвиток півдня України. На території, яка була підконтрольна кримському хану і Османській імперії, ще в XVII столітті між Південним Бугом і Дністром було чотири райони, населених саме українським народом. Саме тому в ті часи з'явилася назва "Ханська Україна". Все це відбувалося задовго до 1789 року, коли війська Російської імперії за підтримки знову ж українського козацтва захопили фортецю Хаджибей. Ролик в черговий раз спростовує історичний міф про землі, які належали Російській імперії.

"Навіть для нинішніх мешканців Одещини та Миколаївщини правда про Ханську Україну або Ганщину - це майже наукова фантастика, бо про неї ані пари з вуст не було в шкільних підручниках історії, а академічна наука обмежувалася татарською назвою цієї території - Єдисан", - зазначив керівник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Проєкт краєзнавчих лекцій "Український Південь" покликаний деконструювати історичні міфи про заселення південної України, а також розповісти про ключову роль в освоєнні цих територій українцями.

Ролик розробила студія ONYKO Films. Ініціаторами та координаторами інформаційно-просвітницької кампанії виступив Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті. Консультантами у ролику виступили доцент кафедри Історії України ОНУ ім. І.Мечникова Володимир Полторак, доцент Стамбульського та Південноукраїнського педагогічного університетів Олександр Середа, професор кафедри Історії України Одеського національного університету імені І.Мечникова Тарас Гончарук.

Нагадаємо, Інститут нацпам'яті має намір створити у Каховці Музей монументальної пропаганди тоталітарного режиму.