Тренувальний комплекс донецького "Шахтаря" у смт Щасливе під Києвом зазнав обстрілів під час боїв, повідомляє пресслужба "гірників".

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.



Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022

При цьому наголошують, що один снаряд поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.

Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури відновлено.