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Два снаряди влучили в тренувальну базу "Шахтаря"

База "гірників" під Києвом зазнала обстрілів.

Тренувальний комплекс донецького "Шахтаря" у смт Щасливе під Києвом зазнав обстрілів під час боїв, повідомляє пресслужба "гірників".

При цьому наголошують, що один снаряд поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.

Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу "Святошин". Доступ до інфраструктури відновлено.

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