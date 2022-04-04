Головний тренер збірної Англії підтримав народ України

Гарет Саутгейт висловився про війну в Україні.

Фото: EPA/UPG Гарет Саутгейт

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підтримав український народ у війні із Росією.

Крім того, наставник "Трьох левів" поділився думкою про стиковий матч ЧС-2022 за участю збірної України.

"У цій ситуації всі наші думки з народом України. Тому насправді не має великого значення, коли буде зіграний цей матч", - цитує Саутгейта BBC Sport.

Нагадаємо, збірна України зіграє із Шотландією у півфіналі плей-оф за право виходу на мундіаль. Після цього переможець пари зустрінеться з Уельсом, а переможець цього матчу потрапить до групи з Англією, Іраном і США.

Додамо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков відмовився від ідеї надати Україні пряму путівку на ЧС-2022.