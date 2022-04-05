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Тбіліське "Динамо" доставило в Україну гуманітарну допомогу

Вантаж прибув до Львова.

Тбіліське "Динамо" доставило в Україну гуманітарну допомогу
Фото: shakhtar.com

Центр допомоги переселенцям Shelter Centre на "Арені Львів" отримав партію гуманітарної допомоги від тбіліського "Динамо", повідомляє sportarena.com з посиланням на пресслужбу донецького "Шахтаря".

Грузинський клуб закупив та відправив в Україну 200 комплектів постільних речей: матраци, ковдри та подушки.

"Ми отримали півтори 20-тонні фури з постільною білизною, які допоможуть облаштувати центр прийому тимчасових переселенців і зроблять перебування людей комфортнішим. Наші співробітники брали участь у розвантаженні товарів на складі, наданому одним із підприємств Львова", – заявив директор департаменту експлуатації ТОВ "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

"Дякуємо нашим друзям із тбіліського "Динамо", керівництву клубу за гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від військових дій. Ця підтримка багато що означає у такий важкий для нашої країни час", — зазначив функціонер.

Фото: "Шахтар"

Раніше Федерація футболу Грузії спільно з футболістами національної команди організувала збір гуманітарної допомоги (медикаменти, медичне обладнання, продукти харчування, дитяче харчування) на потреби України.

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