Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, постраждали двоє людей

Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка . Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.

Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області. Вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель.

Обох потерпілих доправили до лікарні, медики їх дообстежують.

Уточнюється, що внаслідок обстрілу травми отримала 49-річна жінка також постраждав 22-річний чоловік.

“Ворожий снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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