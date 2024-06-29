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Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, постраждали двоє людей

Ворожий снаряд поцілив у житловий будинок.

Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, постраждали двоє людей
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, постраждали двоє людей (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Росіяни пізно ввечері 28 червня обстріляли Комишани у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Ворожий снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що внаслідок обстрілу травми отримала 49-річна жінка також постраждав 22-річний чоловік. 

Обох потерпілих доправили до лікарні, медики їх дообстежують.

  • Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області. Вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель. 

  • Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка. Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.

  • У п'ятницю російська армія завдала масованих ударів з артилерії по Новоолександрівці Бериславського району Херсонської області. Через обстріли виникли пожежі. Загинула мирна жителька, ще одна жінка поранена.
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