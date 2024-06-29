Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, постраждали двоє людей

Росіяни пізно ввечері 28 червня обстріляли Комишани у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Ворожий снаряд поцілив у житловий будинок. Відомо про двох потерпілих”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що внаслідок обстрілу травми отримала 49-річна жінка також постраждав 22-річний чоловік.
Обох потерпілих доправили до лікарні, медики їх дообстежують.
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