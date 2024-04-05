"Вагнерівці" вербують українців на тимчасово окупованих територіях для війни в Африці, — ЦНС

Група ПВК "Вагнер" почала вербувати українсців на ТОТ для війни в Африці. За 240 тисяч рублів "охочих" заставляють підписувати контракт на пів року.

Про це інформує Центр національного спротиву.

ПВК "Вагнер" розпочали масштабне вербування на тимчасово окупованих територіях українців віком від 22 до 50 років.

Їм обіцяють зарплати у 240 тисяч рублів при умові підписання контракту на півроку.

Як зазначає ЦНС, окрім того, що воювати, їм доведеться ще й займатися видобутком корисних копалин.

"росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", — пише нацспротив.

ПВК "Вагнера" "засвітилися" в Африці ще у 2017 році. Свою присутність в Африці вони аргументують "щирим" бажанням боротися з американськими впливами на континенті.

Для війни в Африці ПВК "Вагнера" почали вербувати не лише росіян, а й білорусів.

У березні Міністерство фінансів США впровадило санкції проти двох компаній за їхнє сприяння "групі Вагнера" в Африці. Під санкції потрапили компанія з Центральноафриканської Республіки Bois Rouge SARLU і російське ТОВ "Брокер експерт".

Після смерті Пргожина Кремль вирішив зібрати залишки групи ПВК "Вагнера" і з'єднати колишніх найманців з Росгвардією. Для цього на півдні Росії їм будують нову базу.

Кремль після початку повномасштабного вторгнення в Україну заробив понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом і продовжує заробляти, використовуючи для цього так звану групу "Вагнер".