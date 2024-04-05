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NYT: Україна не отримає запрошення вступити до НАТО на саміту Альянсу у липні цього року

У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне Альянс у найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

NYT: Україна не отримає запрошення вступити до НАТО на саміту Альянсу у липні цього року
Єнс Столтенберг
Фото: скріншот

Україна хоче отримати офіційне запрошення приєднатися до НАТО. Але офіційні особи Альянсу погоджуються, що цього не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні, пише The New York Times. 

Видання зазначає, що у НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Це спонукало НАТО шукати якусь золоту середину. Це має бути не членство, але щось достатньо серйозне, щоб показати, що Альянс підтримує Україну «на довгострокову перспективу», як висловився цього тижня генеральний секретар блоку Єнс Столтенберг.

За словами високопоставлених західних дипломатів, які брали участь у дискусіях, поки що невідомо, що це буде.

У січні цього року Єнс Столтенберг заявив, що Україну на певному етапі варто би запросити стати повноцінним членом НАТО. Генсек Альянсу наголосив, що кожна держава має право обирати свій шлях у цьому питанні.

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