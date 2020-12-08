Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
ГоловнаСпорт

Титульний спонсор "Манчестера Юнайтед" готовий оплатити трансфер Роналду на "Олд Траффорд"

Маркетинговий хід від Chevrolet.

Титульний спонсор "Манчестера Юнайтед" готовий оплатити трансфер Роналду на "Олд Траффорд"
Кріштіану Роналду часів "Манчестера Юнайтед"
Фото: EPA/UPG

Компанія Chevrolet, яка є титульним спонсором "Манчестера Юнайтед", готова профінансувати трансфер форварда "Ювенутса" Кріштіану Роналду, повідомляє Auto Esporte.

Історія між англійським суперклубом і Кріштіану була пов'язана воєдино протягом шести років, з 2003 по 2009 рік. За цей час CR7 виграв з "червоними дияволами" Лігу чемпіонів-2007/08, три сезони поспіль Англійську Прем'єр-лігу, а також індивідуальну нагороду найкращому гравцеві світу за версією FIFA в 2008 році. Всього португалець разом з МЮ завоював дев'ять трофеїв.

Відзначимо, що акції "Ювентуса" зросли на 30 відсотків після того, як в команді з'явився Роналду.

Футболіст перейшов в туринський клуб з "Реала" в липні 2018 року. "Ювентус" заплатив за трансфер португальця 112 млн євро.

У поточному сезоні 35-річний форвард брав участь в шести матчах Серії А, забивши вісім голів.

Нагадаємо, контракт Chevrolet з "МанЮнайтед" діє з 2014 року, по якому манкуніаньці отримують 54,5 млн євро на рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також