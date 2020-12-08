Титульний спонсор "Манчестера Юнайтед" готовий оплатити трансфер Роналду на "Олд Траффорд"

Компанія Chevrolet, яка є титульним спонсором "Манчестера Юнайтед", готова профінансувати трансфер форварда "Ювенутса" Кріштіану Роналду, повідомляє Auto Esporte.

Історія між англійським суперклубом і Кріштіану була пов'язана воєдино протягом шести років, з 2003 по 2009 рік. За цей час CR7 виграв з "червоними дияволами" Лігу чемпіонів-2007/08, три сезони поспіль Англійську Прем'єр-лігу, а також індивідуальну нагороду найкращому гравцеві світу за версією FIFA в 2008 році. Всього португалець разом з МЮ завоював дев'ять трофеїв.

Відзначимо, що акції "Ювентуса" зросли на 30 відсотків після того, як в команді з'явився Роналду.

Футболіст перейшов в туринський клуб з "Реала" в липні 2018 року. "Ювентус" заплатив за трансфер португальця 112 млн євро.

У поточному сезоні 35-річний форвард брав участь в шести матчах Серії А, забивши вісім голів.

Нагадаємо, контракт Chevrolet з "МанЮнайтед" діє з 2014 року, по якому манкуніаньці отримують 54,5 млн євро на рік.