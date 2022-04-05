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​Прем'єри Польщі та Великобританії обговорили жорсткі санкції щодо Росії

"Ми повинні використати весь наш арсенал заходів, щоб зупинити геноцид", - наголосив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

​Прем'єри Польщі та Великобританії обговорили жорсткі санкції щодо Росії
прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький та Великобританії Ліз Трасс обговорили питання жорстких санкцій щодо Росії.

Про це Моравецький написав у своєму Twitter.

"Чи хоче Європа бездіяльно дивитися на зґвалтування, катування, братські могили? Хіба трагедії ХХ століття нас нічому не навчили? Ми повинні використати весь наш арсенал заходів, щоб зупинити геноцид", - наголосив глава уряду Польщі.

Моравецький додав, що з британською колегою обговорив питання жорстких санкцій,  а також військової та гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький назвав Німеччину основним гальмом санкцій проти Росії. Згодом Польща закликала виключити всіх росіян з МОК і міжнародних спортивних федерацій.

Сьогодні, 5 квітня, Європейська комісія запропонує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля, обмеження для російських вантажних перевізників та блокування експорту технологій.

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