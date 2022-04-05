​Прем'єри Польщі та Великобританії обговорили жорсткі санкції щодо Росії

"Ми повинні використати весь наш арсенал заходів, щоб зупинити геноцид", - наголосив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький та Великобританії Ліз Трасс обговорили питання жорстких санкцій щодо Росії.

Про це Моравецький написав у своєму Twitter.

"Чи хоче Європа бездіяльно дивитися на зґвалтування, катування, братські могили? Хіба трагедії ХХ століття нас нічому не навчили? Ми повинні використати весь наш арсенал заходів, щоб зупинити геноцид", - наголосив глава уряду Польщі.

Моравецький додав, що з британською колегою обговорив питання жорстких санкцій, а також військової та гуманітарної допомоги для України.

Czy Europa chce bezczynnie patrzeć na gwałty, tortury, masowe groby? Czy dramaty XX wieku niczego nas nie nauczyły? Musimy wykorzystać pełen arsenał środków, żeby zatrzymać ludobójstwo. Z @trussliz rozmawiałem dzisiaj o ostrych sankcjach, pomocy militarnej i humanitarnej dla UA. pic.twitter.com/4WJo3UonSb — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 5, 2022

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький назвав Німеччину основним гальмом санкцій проти Росії. Згодом Польща закликала виключити всіх росіян з МОК і міжнародних спортивних федерацій.

Сьогодні, 5 квітня, Європейська комісія запропонує новий пакет санкцій проти Росії, який включатиме заборону на імпорт російського вугілля, обмеження для російських вантажних перевізників та блокування експорту технологій.