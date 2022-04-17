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Кремль готує нову брехню для виправдання звірств над мирним населенням України, - МЗС Великобританії

Великобританія хоче притягнути усіх винних до відповідальності. 

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств над мирним населенням України, - МЗС Великобританії
Фото: Владислав Кузніченко

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств над мирним населенням України. Про це повідомляє у себе в Twitter МЗС Великобританії.

"Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих", - заявили у зовнішньополітичному відомстві країни. 

Там зазначили, що Великобританія пропонує фінансування, персонал та військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовців 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

28 лютого прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював розслідування щодо війни РФ в Україні.

У березні, МКС за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Київ вимагатиме у міжнародних судах максимально жорсткого покарання для російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів, аж до довічного ув’язнення.

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