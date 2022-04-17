Кремль готує нову брехню для виправдання звірств над мирним населенням України, - МЗС Великобританії

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств над мирним населенням України. Про це повідомляє у себе в Twitter МЗС Великобританії.

We know that the Kremlin is preparing fresh lies to account for atrocities on civilians in Ukraine. These attempts to cover up horrific acts of violence will not deter investigators.



The UK is offering funding, personnel and military expertise to hold perpetrators to account. pic.twitter.com/DlH4btTn2F — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) April 16, 2022

"Ці спроби приховати жахливі акти насильства не стримають слідчих", - заявили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Там зазначили, що Великобританія пропонує фінансування, персонал та військову експертизу, щоб притягнути винних до відповідальності.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовців 1237-го центру стратегічної радіоелектронної розвідки, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

28 лютого прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював розслідування щодо війни РФ в Україні.

У березні, МКС за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Київ вимагатиме у міжнародних судах максимально жорсткого покарання для російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів, аж до довічного ув’язнення.