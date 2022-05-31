Лунін офіційно не вважатиметься переможцем Ліги чемпіонів

Український голкіпер Андрій Лунін та іспанський хавбек Іско не вважатимуться переможцями Ліги чемпіонів сезону-2021/22, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, це рішення обумовлено тим, що українець та іспанець не зіграли жодної хвилини в розіграші турніру, що минув.

Зазначається, що вони були єдиними гравцями першої команди, які не дебютували в ЛЧ сезону-2021/22.

Варто зазначити, що Іско покине "Реал" як вільний агент, а в послугах Луніна зацікавлені кілька клубів Прімери і АПЛ, зокрема "Вільярреал" і "Вест Гем".