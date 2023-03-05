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"Одна з найтяжчих битв": Зеленський подякував військовим, які б'ються з окупантами на Донбасі

"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках".

"Одна з найтяжчих битв": Зеленський подякував військовим, які б'ються з окупантами на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський подякував захисникам України, які продовжують боротися з російськими окупантами на сході країни.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Цей тиждень – черговий тиждень, коли наші воїни та кожен і кожна, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції й логістику, берегли наші кордони й міста. Я дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України!", - сказав президент.

"Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони «Дозор», «Волинь», «Чернігів». Дякую, хлопці! Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках", - додав Зеленський.

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Він також подякував волонтерам та лікарям, які рятують життя і здоров’я наших бійців.

"Вже готуємо й новий тиждень – будуть нові результати для України", - зазначив президент.

Нагадаємо, за даними розвідки, активізацією атак на Донбасі росіяни намагаються збити майбутній контрнаступ України.

Наразі РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

 

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