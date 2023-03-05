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​Російські війська за день понад 10 разів обстріляли Нікополь

Пошкоджено приватні будики, підприємство та магазин.

​Російські війська за день понад 10 разів обстріляли Нікополь
Нікополь
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська за день обстріляли місто Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі будівлі, приватне підприємство і магазин. Люди не постраждали.

"Сьогодні ворог знову бив з артилерії по Нікополю. По місту агресор випустив понад десять артилерійських снарядів. Пошкодив 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Руйнувань зазнало одне приватне підприємство та магазин. Зачепило вороже залізяччя й лінії електропередачі. Енергетики все відновили", - написав Лисак у Telegram.

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Нагадаємо, в суботу, 4 березня, росіяни кілька разів завдали ударів з важкої артилерії та РСЗВ по Нікопольському району.

У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік.

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