Зеленський наголосив на необхідності децентралізації енергетики в Україні

До наступного опалювального сезону Україні необхідно посилити захист енергооб'єктів і провести роботу з децентралізації енергетики. Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі", - сказав він.

За словами президента, необхідно посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми.

"Щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що від жовтня Росія здійснила 31 повітряну атаку на енергетичну інфраструктуру. Готуючись до наступного опалювального сезону, в Україні будуть водночас посилювати захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації. Наразі на електростанціях уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.