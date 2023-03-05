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Зеленський наголосив на необхідності децентралізації енергетики в Україні

До наступного опалювального сезону необхідно посилити захист енергооб'єктів від російських ударів.

Зеленський наголосив на необхідності децентралізації енергетики в Україні
Фото: Пресслужба Офісу президента України

До наступного опалювального сезону Україні необхідно посилити захист енергооб'єктів і провести роботу з децентралізації енергетики.  Про це заявив у відеозверненні  президент Володимир Зеленський.

"Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі", - сказав він.

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За словами президента, необхідно посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проєкту децентралізації енергосистеми.

"Щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що від жовтня Росія здійснила 31 повітряну атаку на енергетичну інфраструктуру.  Готуючись до наступного опалювального сезону, в Україні будуть водночас посилювати захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації. Наразі на електростанціях уже є системи протиповітряної та протиракетної оборони.

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