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Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи у форматі “Рамштайн”

Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові, зазначив генерал.

Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи у форматі “Рамштайн”
Фото: Валерій Залужний

Сьогодні, 22 листопада, генерал Валерій Залужний вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату “Рамштайн”.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час”, - розповів Залужний.

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Генерал подякував партнерам за роботу коаліції, яка значно зміцнює наші позиції та можливості. 

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові.

Нагадаємо, Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.

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