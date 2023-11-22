Головне за середу, 22 листопада: бої під Авдіївкою, "Рамштайн"-17, Україна в Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

58 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, влучання у в/ч росіян у Криму. Яким запам’ятається 637-й день повномасштабної війни.

Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.

Про це на нинішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, на "Рамштайні" нині обговорювали "прогрес, досягнутий від часу нашої останньої зустрічі у розробці нової коаліції з наземної протиповітряної оборони".

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію... Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль", - зазначив Остін.

Очільник Пентагону додав, що союзники вже організували "коаліції, спрямовані на нарощування військово-повітряних сил України та її можливостей у галузі інформаційних технологій".

Уперше у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату “Рамштайн” взяв участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Детально поінформував наших партнерів щодо ситуації на полі бою. Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час”, - розповів Залужний.

Генерал подякував партнерам за роботу коаліції, яка значно зміцнює наші позиції та можливості.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень.

Ворог завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби та склад боєприпасів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також українські оборонці утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 листопада – в нашій новині.

У Селидовому на Донеччині з-під завалів будівлі лікарні дістали ще одне тіло.

Про це повідомляє ДСНС України.

Загалом унаслідок ракетного удару загинули три людини.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару росіян завершені. Рятувальники розібрали понад 1670 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Верховна Рада ухвалила закон №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Його суть – надання Експортно-кредитному агентству України права страхувати інвестиції від воєнних ризиків. Такий поліс дозволить українським інвесторам та промисловцям розраховувати на компенсацію втрат у випадку “прильоту”.

Про це повідомив ініціатор закону народний депутат Дмитро Кисилевський.

“Зараз такі поліси страхування інвестицій від воєнних ризиків можуть отримати лише іноземні компанії через міжнародні фінансові організації. Після підписання закону Президентом таку можливість отримають і українські підприємства - через ЕКА”, - пояснив нардеп.

Закон набуває чинності 1 січня 2024 року. КМУ має забезпечити ухвалення за погодженням з Національним банком України нормативно-правового акту, що визначає перелік воєнних ризиків, а також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків при здійсненні видів діяльності ЕКА.

Сьогодні зафіксоване влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". "У селищі Чорноморське сьогодні о 7:05 був приліт по причалу російської військової частини у бухті Вузька – туди ж, де минулого разу були знищені десантні катери і особовий склад, повідомляє наше джерело", – йдеться у повідомленні.

Наразі причал обнесений боновими загородженнями з бочок, зв'язаних тросами. Про наслідки влучань поки що невідомо.

Сили оборони України 19 листопада успішно завдали вогневого ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти у селищі Кумачове на Донеччині.

Це підтвердив СтратКом ЗСУ.

За повідомленням російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста.

“Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!” - зазначили у ЗСУ.

Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом були знищені одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення. Також загинула московська акторка Поліна Меньших, яка прибула на окуповану частину України розважати російських окупантів.

У ЗСУ це також назвали помстою за нещодавній удар по українській 128-й бригаді на Запоріжжі.

Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.

"Це історична для України подія та важливий крок у розбудові та захисті культурної і природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли, об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – заявив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі в реалізації Конвенції. Мова йде про ухвалення рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини, занесення об'єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!