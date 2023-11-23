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На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян. Окупанти не полишають спроб оточення

На Мар'їнському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Мар'їнки і Новомихайлівки. 

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 30 атак росіян. Окупанти не полишають спроб оточення
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію. Ворог чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Також Сили оборони України надалі утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області", – сказав він.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішно росіяни вели наступальні дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського, де українська армія відбила 30 атак.

На Мар'їнському напрямку окупанти безуспішно вели штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно штурмували в районі Старомайорського, а на Куп'янському напрямку окупанти штурмували в районах Синьківки, північне-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де українська армія відбила 12 атак.

Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення.

Нагадаємо, вчора командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Тарнавський повідомив, що ворог різко збільшив кількість штурмових дій та авіаударів. Водночас у ворога зросли втрати у живій силі та бронетехніці. 

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